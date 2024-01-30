الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"يونيسف" تشكر مصر على إدخال المساعدات لغزة

المساعدات
المساعدات

شكر جوناثان كريكس، المسئول الإعلامي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الحكومة المصرية على إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، منوهًا أن المنظمة تلاقي صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات إلى مناطق القطاع كافة.

70 % من الضحايا نساء وأطفال

وقال "كريس"، خلال مداخله عبر تطبيق "سكايب" على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن ما رآه في قطاع غزة يمثل وضعًا كارثيًا و70% من الضحايا نساء وأطفال، لافتًا إلى أن مستشفيات عديدة في غزة لا تعمل ونبذل قصارى جهدنا لتوفير الإمدادات الطبية بالمراكز الصحية.

وأكد أن المنظمة تعمل على إيصال المساعدات إلى نحو 40 ألف طفل في غزة، ومن هم أقل من 5 أعوام يواجهون خطر نقص الغذاء، مشيرًا إلى أن أكثر من 300 مدرسة في غزة تحولت إلى ملاجئ والقطاع التعليمي تضرر بشكل كبير منذ بدء الحرب.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف مصر المساعدات إلى قطاع غزة قطاع غزة

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