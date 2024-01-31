الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصين تدعو لعقد مؤتمر دولى للسلام لحل القضية الفلسطينية فى أقرب وقت

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية

دعت الخارجية الصينية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، وفقًا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

استهداف إسرائيل "أونروا" 

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل منذ سنوات طويلة وهي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وليس اليوم، وليس فقط على خلفية الفشل في العدل الدولية، وإنما استهداف إسرائيل "أونروا" مرتبط باستهدافها جوهر القضية الفلسطينية.

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وكالة “أونروا” هي قضية الوطن الفلسطيني واللاجئين، مشيرًا إلى أن اللاجئين الفلسطينيين هم رمز من رموز هذه القضية، وأونروا وجودها ودورها ووظيفتها مرتبط بوجود اللاجئين الفلسطينيين.

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