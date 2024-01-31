إسرائيل: لا نؤيد إغلاقًا فوريًا لـ"الأونروا" خشية كارثة إنسانية تجبرها على وقف الحرب

أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسئول كبير أن الحكومة الإسرائيلية لا تؤيد إغلاقًا فوريًا لـ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خشية كارثة إنسانية تجبرها على وقف الحرب، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وفدًا عسكريًا تابعًا للاحتلال الإسرائيلي عقد اجتماعات عدة في واشنطن؛ للضغط من أجل استبدال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".