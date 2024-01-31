الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسرائيل: لا نؤيد إغلاقًا فوريًا لـ"الأونروا" خشية كارثة إنسانية تجبرها على وقف الحرب

الأونروا
الأونروا

أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسئول كبير أن الحكومة الإسرائيلية لا تؤيد إغلاقًا فوريًا لـ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خشية كارثة إنسانية تجبرها على وقف الحرب، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وفدًا عسكريًا تابعًا للاحتلال الإسرائيلي عقد اجتماعات عدة في واشنطن؛ للضغط من أجل استبدال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

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