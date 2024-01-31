الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الحوثيون" يستهدفون مدمرة أمريكية بالصواريخ فى البحر الأحمر

هجمات الحوثيون
هجمات الحوثيون

أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" بالصواريخ، أثناء تواجدها في مياه البحر الأحمر، بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية".

وجاء بيان صادر عن جماعة الحوثي: إنه "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية (يو إس إس غريفلي) في البحر الأحمر".

وشددت جماعة الحوثى على أن "كل السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا، وسيتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدًا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين".

وجددت التأكيد أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار".

السفن الحربية الأمريكية والبريطانية مدمرة أمريكية مدمرة أمريكية “يو إس إس غريفلي” البحر الاحمر بحر العرب

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