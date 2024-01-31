كييف: دمرنا 14 مسيرة معادية أطلقت باتجاه مناطق أوكرانية

قالت أوكرانيا إن روسيا هاجمتنا بثلاثة صواريخ "إسكندر" من القرم وفورونيج، مؤكدة تدمير 14 مسيرة معادية أطلقت باتجاه مناطق أوكرانية، وفقًا فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا بـ13 ضربة مكثفة بأسلحة بعيدة المدى، خلال أسبوع.

إسقاط طائرة عسكرية روسية كانت تقل 65 أسير حرب

واتهمت موسكو كييف بإسقاط طائرة عسكرية روسية كانت تقل 65 أسير حرب في منطقة بيلجورود، حسبما قالت وزارة الدفاع الروسية، مؤكدة أنها لاحظت إطلاق صاروخين، وأن الجنود كان يتم نقلهم لإجراء عملية تبادل.