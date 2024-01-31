الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كييف: دمرنا 14 مسيرة معادية أطلقت باتجاه مناطق أوكرانية

إسقاط مسيرة
إسقاط مسيرة

قالت أوكرانيا إن روسيا هاجمتنا بثلاثة صواريخ "إسكندر" من القرم وفورونيج، مؤكدة تدمير 14 مسيرة معادية أطلقت باتجاه مناطق أوكرانية، وفقًا فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا بـ13 ضربة مكثفة بأسلحة بعيدة المدى، خلال أسبوع.

إسقاط طائرة عسكرية روسية كانت تقل 65 أسير حرب

واتهمت موسكو كييف بإسقاط طائرة عسكرية روسية كانت تقل 65 أسير حرب في منطقة بيلجورود، حسبما قالت وزارة الدفاع الروسية، مؤكدة أنها لاحظت إطلاق صاروخين، وأن الجنود كان يتم نقلهم لإجراء عملية تبادل. 

طائرة عسكرية روسية الدفاع الروسية المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا أوكرانيا صواريخ إسكندر القرم فورونيج

مواد متعلقة

"الحوثيون" يستهدفون مدمرة أمريكية بالصواريخ فى البحر الأحمر

"يونيسف" تشكر مصر على إدخال المساعدات لغزة

"الدولية للهجرة": 3000 شخص لقوا حتفهم فى البحر المتوسط فى 2023

"القاهرة الإخبارية" تعرض بثًا مباشرًا لقصف الاحتلال المكثف على غزة

"حزب الله": التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود بين لبنان وإسرائيل حصر بيد بيروت

هنية: نثمن دور مصر الرافض وجود جيش الاحتلال على الحدود بمحور صلاح الدين

هنية: تلقينا مقترحًا من "اجتماع باريس" لوقف إطلاق النار وندرسه للرد عليه

شئون الأسرى الفلسطينى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات لـ6390 منذ 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات في الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة