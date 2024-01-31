"بوريل": نسعى لبدء عمل القوة الأوروبية لحفظ الأمن بالبحر الأحمر 17 فبراير

قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الذخيرة.

وأضاف "بوريل"، خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء: نأمل اليوم فى اتخاذ قرار بشأن من سيقود مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، لافتًا إلى: أننا نسعى لبدء عمل القوة الأوروبية لحفظ الأمن بالبحر الأحمر في 17 فبراير.

وأوضح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن مهمة القوة ستكون حماية السفن فقط، ولن تكون جزءًا من هجمات ضد الحوثيين.