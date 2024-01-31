النرويج: الدول مُصدرة الأسلحة لإسرائيل شريكة فى إبادة الفلسطينيين

قال وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، إنه على الدول التي تصدر أسلحة لإسرائيل أن تقيِّم إذا ما كانت تسهم في إبادة جماعية محتملة في حق الفلسطينيين، وفقًا لفضائية "الغد الإخبارية" في نبأ عاجل.

جحيم فى غزة

وفي وقتٍ سابق، أكد وزير خارجية النرويج، أنه علينا تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وزيادة كبيرة للمساعدات الإنسانية وحل الدولتين.

وأكد وزير خارجية النرويج، أن بلاده ترغب باستضافة مؤتمر إنساني لإعادة إعمار غزة، والوضع هناك يشبه الجحيم على الأرض.

كما أشار إلى أن الحصار الكامل على غزة لا يتماشى مع القانون الدولي للحرب، لافتًا إلى أن الحصار المفروض على غزة يمنع الوصول إلى الضروريات من الغذاء والأدوية، ويؤدي إلى وضع مأساوي أكثر.