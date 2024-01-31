الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النرويج: الدول مُصدرة الأسلحة لإسرائيل شريكة فى إبادة الفلسطينيين

وزير خارجية النرويج
وزير خارجية النرويج

قال وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، إنه على الدول التي تصدر أسلحة لإسرائيل أن تقيِّم إذا ما كانت تسهم في إبادة جماعية محتملة في حق الفلسطينيين، وفقًا لفضائية "الغد الإخبارية" في نبأ عاجل.

جحيم فى غزة

وفي وقتٍ سابق، أكد وزير خارجية النرويج، أنه علينا تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وزيادة كبيرة للمساعدات الإنسانية وحل الدولتين.

وأكد وزير خارجية النرويج، أن بلاده ترغب باستضافة مؤتمر إنساني لإعادة إعمار غزة، والوضع هناك يشبه الجحيم على الأرض.

كما أشار إلى أن الحصار الكامل على غزة لا يتماشى مع القانون الدولي للحرب، لافتًا إلى أن الحصار المفروض على غزة يمنع الوصول إلى الضروريات من الغذاء والأدوية، ويؤدي إلى وضع مأساوي أكثر.

إسرائيل غزة خارجية النرويج النرويج الفلسطينيين

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة المنارة بالجليل الأعلى

الصين تدعو لعقد مؤتمر دولى للسلام لحل القضية الفلسطينية فى أقرب وقت

"بوريل": نسعى لبدء عمل القوة الأوروبية لحفظ الأمن بالبحر الأحمر 17 فبراير

وزير الخارجية الروسى: الغرب لا يهمه حياة الأوكرانيين

إسرائيل: لا نؤيد إغلاقًا فوريًا لـ"الأونروا" خشية كارثة إنسانية تجبرها على وقف الحرب

كييف: دمرنا 14 مسيرة معادية أطلقت باتجاه مناطق أوكرانية

تحرك جديد من الاحتلال الإسرائيلى ضد وكالة "الأونروا"

"الحوثيون" يستهدفون مدمرة أمريكية بالصواريخ فى البحر الأحمر

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس