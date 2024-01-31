الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام إسرائيلى: إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة المنارة بالجليل الأعلى

إطلاق صواريخ
إطلاق صواريخ

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة المنارة بالجليل الأعلى، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق لبنانية بعد سقوط 3 صواريخ على الرميم والمنارة بالجليل الأعلى.

واستهدف حزب الله اللبناني، الثلاثاء الماضي، قاعدة ميرون للمراقبة الجوية الواقعة في جبل الجرمق بمنطقة الجليل الأعلى، قرب الحدود اللبنانية، بعدد كبير من الصواريخ ردًا على الاغتيالات، بجانب استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية في تلة كوبرا، وحقق إصابات مباشرة.

الجليل الأعلى حزب الله اللبناني حزب الله

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