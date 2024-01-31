الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أكبر معرض في الشرق الأوسط.. فعاليات ثقافية متنوعة بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "أكبر معرض في الشرق الأوسط.. فعاليات ثقافية متنوعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب".

أشار التقرير إلى إنه نقطة التقاء سنوية في العاصمة القاهرة من خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 تجمع محبي الثقافة والمتخصصين والدارسين وذوي الهمم من كل أنحاء العالم، لافتًأ إلى أنه بمجرد دخولك جناحا معينا لدولة ما؛ تزور هذا البلد وتتذوق ثقافتها وتاريخها من خلال آلاف الكتب والروايات والندوات والقصص، لتبني جسورا ثقافية بمشاكة دولية عربية.

وأكد التقرير أن معرض الكتاب يعد نقطة التقاء سنوية في العاصمة القاهرة، إذ يجمع محبي الثقافة والمتخصصين والدارسين وذوي الهمم من كل أنحاء العالم، موضحًا أن الذهاب لمعرض الكتاب حدث دولي وعربي، يجذب جمهوره منذ اليوم الأول بإحصاءات أولية تجاوزت المليون زائر.

وقالت سلسبيل بسيسو، مدير المركز الإعلامي بسفارة فلسطين، إن "جناح دولة فلسطين هذا العام لا يسلط الدضوء فقط لى الاصدارات الثقافية والأدبية والمشاركة بالندوات والفاعليات الثقافية في المعرض، ولكننا حرصنا على تسليط الضوء على قصص حيوات الأطفال الشهداء في الجناح المشارك في معرض الكتاب".

 

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