الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يقتحمون المستشفيات ويغتالون المرضى.. مدير الصحة الفلسطينية فى جنين يكشف جرائم الاحتلال

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

كشف وسام صبيحات، مدير عام الصحة الفلسطينية في جنين، تفاصيل جرائم الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالقطاع الصحي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال ينتهج سياسة اقتحام الأصرحة الطبية واغـتيال المرضى، ونحمل المؤسسات والمنظمات الدولية اقتحامات الاحتلال للمستشفيات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتابع، مدير عام الصحة الفلسطينية في جنين، أن عملية الاغتيال التي نفذتها القوة الإسرائيلية في مستشفى ابن سينا التي طالت 3 قيادات من الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس" كانت مخططة منذ البداية.

وحمل صبيحات، جميع أعمال اقتحامات المستشفيات للمؤسسات الدولية والقانونية العالمية والدولية ومنظمة الصحة العالمية، مطالبًا بمحاسبة المسئولين عن الاقتحامات الإسرائيلية ومرتكبي عمليات الاغتيال بالمستشفيات.

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