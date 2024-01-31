الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: نطالب بالتدخل الفورى لحماية المرضى والنازحين

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك قصفا إسرائيليا وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

وتابعت خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن المرضى في مستشفى الأمل نحو 100 من الطواقم الطبية والإسعافية و7000 نازح يعيشون في رعب وقلق دائمين، مضيفًا أن الاحتلال اقتحم أمس باحة مسشتفى الأمل ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد تدميره السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية.

وطالبت الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومقر الجمعية والمرضى والنازحين.

الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطين إسرائيل مستشفى الأمل خان يونس مسشتفي الأمل المجتمع الدولي

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