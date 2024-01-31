الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال يتكبد خسائر جديدة فى معارك غزة

جريدة الدستور

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حصيلة الإصابات والقتلي في صفوفه منذ بدء العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال الاحتلال، وفق فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن 26 ضابطًا وجنديًا أصيبوا، ما يرفع عدد المصابين إلى 2797 جنديًا وضابطًا منذ بدء الحرب على غزة، بينهم 424 أصيبوا بجروح خطيرة، بينما قُتِل 223 جنديًا وضابطًا.

جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجنديين بمعارك غزة

وجاءت الحصيلة الأخيرة بعد إقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة، في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال مقتل ثلاثة جنود خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مبينًا أن اثنين من القتلى يحملان رتبة "رقيب"، أحدهما من "لواء المظليين".

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