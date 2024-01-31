الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد استشهاد موظف أمن مستشفى الأمل في خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد موظف الأمن لمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جراء إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي للمستشفى.

 

وتابعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال تصريحات فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن هناك استهدافات عنيفة في محيط مستشفى الأمل وإطلاق للقنابل الدخانية.

 

وفي وقت سابق أشارت إلى أن هناك قصف إسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

 

وتابعت، أن المرضى في مستشفى الأمل نحو 100 من الطواقم الطبية والإسعافية و7000 نازح يعيشون في رعب وقلق دائمين، مضيفًا أن الاحتلال اقتحم أمس باحة مسشتفى الأمل ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد تدميره السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية.

الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى الأمل خان يونس إسرائيل محيط مستشفى الأمل

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