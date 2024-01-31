الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس نادى الأسير: انتشار كبير للأمراض بين المعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

عبدالله الزغاري
عبدالله الزغاري

ثمّن عبدالله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، الجهود المصرية والعربية التي تعمل على إيجاد حلول للقضية الفلسطينية.

وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات الاعتقال الواسعة، والتي بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي وطال منازل المواطنين الدمار والتخريب والاعتقالات والاعتداء، لافتًا إلى أن الاعتقالات طالت أكثر من 6400 فلسطيني منذ بدء العدوان من الرجال والنساء والأطفال وكذلك الصحفيون والممرضون والنشطاء السياسيون والأسرى المحررون تحديدًا كانوا هدفًا استراتيجيًا للاحتلال.

وأكد أن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية في جنين بشكل كامل، لافتًا إلى انتشار كبير للأمراض بين المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

القضية الفلسطينية فلسطين مخيمات الضفة الغربية المعتقلين الفلسطينيين سجون الاحتلال الإسرائيلي الصليب الأحمر الدولي

مواد متعلقة

الاحتلال يقتحم محطة وقود قرب مخيم الجلزون شمال رام الله

شئون الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات لـ6420 معتقلًا منذ 7 أكتوبر

الهلال الأحمر الفلسطينى تؤكد استشهاد موظف أمن مستشفى الأمل فى خان يونس

الحرس الثورى الإيرانى لواشنطن: لن يمر أى تهديد أمريكى دون رد

الهلال الأحمر الفلسطينى: نطالب بالتدخل الفورى لحماية المرضى والنازحين

22 طائرة صينية تحلق فى سماء تايوان

الاحتلال يتكبد خسائر جديدة فى معارك غزة

النرويج: الدول مُصدرة الأسلحة لإسرائيل شريكة فى إبادة الفلسطينيين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل|ارتدوا الجواكت.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة التقلبات الجوية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس