رئيس نادى الأسير: انتشار كبير للأمراض بين المعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

ثمّن عبدالله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، الجهود المصرية والعربية التي تعمل على إيجاد حلول للقضية الفلسطينية.

وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات الاعتقال الواسعة، والتي بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي وطال منازل المواطنين الدمار والتخريب والاعتقالات والاعتداء، لافتًا إلى أن الاعتقالات طالت أكثر من 6400 فلسطيني منذ بدء العدوان من الرجال والنساء والأطفال وكذلك الصحفيون والممرضون والنشطاء السياسيون والأسرى المحررون تحديدًا كانوا هدفًا استراتيجيًا للاحتلال.

وأكد أن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية في جنين بشكل كامل، لافتًا إلى انتشار كبير للأمراض بين المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.