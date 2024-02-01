الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بمساندة جهود المصالحة الوطنية.. المجلس الرئاسى الليبى يثمن دور مصر الداعم لبلاده

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

ثمن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة وما تقدمه مصر من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة، وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية، الأمر الذي يعد جوهريًا لاستعادة الاستقرار في البلاد، مستعرضًا تطورات المشهد السياسي الليبي، وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد الرؤي من مختلف الأطراف الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم بقصر الاتحادية.

التأكيد على أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية

وشهد اللقاء تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية، للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات.

المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الدولة الليبية

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