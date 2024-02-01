إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على موقع رادار إسرائيلى بمزارع شبعا المحتلة

عرضت فضائية الغد الإخبارية نبأ عاجلًا يفيد بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

الاحتلال يهاجم بنى تحتية ومبانى عسكرية تابعة لحزب الله

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أن طائرات هاجمت بنى تحتية ومبانى عسكرية تابعة لحزب الله في عيتا الشعب وبيت ليف وبليدا.

من جانبه، قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يريد وجودًا صحيًا في القطاع، ويعتبر أن وجود القطاع الصحي جزء من حالة الثبات والصمود للشعب الفلسطيني.