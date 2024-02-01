الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على موقع رادار إسرائيلى بمزارع شبعا المحتلة

صواريخ
صواريخ

عرضت فضائية الغد الإخبارية نبأ عاجلًا يفيد بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

الاحتلال يهاجم بنى تحتية ومبانى عسكرية تابعة لحزب الله

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أن طائرات هاجمت بنى تحتية ومبانى عسكرية تابعة لحزب الله في عيتا الشعب وبيت ليف وبليدا.

من جانبه، قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يريد وجودًا صحيًا في القطاع، ويعتبر أن وجود القطاع الصحي جزء من حالة الثبات والصمود للشعب الفلسطيني.

الصحة الفلسطينية لبنان موقع الرادار الإسرائيلي إسرائيل مزارع شبعا المحتلة قطاع غزة

مواد متعلقة

مُدمرة أمريكية تُسقط صاروخًا و3 مُسيرات أطلقها الحوثيون فى خليج عدن

الاحتلال يقتحم مقر الهلال الأحمر الفلسطينى فى خان يونس

أكبر معرض في الشرق الأوسط.. فعاليات ثقافية متنوعة بمعرض الكتاب

يقتحمون المستشفيات ويغتالون المرضى.. مدير الصحة الفلسطينية فى جنين يكشف جرائم الاحتلال

رئيس نادى الأسير: انتشار كبير للأمراض بين المعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

الاحتلال يقتحم محطة وقود قرب مخيم الجلزون شمال رام الله

شئون الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات لـ6420 معتقلًا منذ 7 أكتوبر

الهلال الأحمر الفلسطينى تؤكد استشهاد موظف أمن مستشفى الأمل فى خان يونس

الأكثر قراءة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟