جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 4 من جنوده فى قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 4 جنود إضافيين في معارك بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 26 ضابطًا وجنديًا أصيبوا، ما يرفع عدد المصابين إلى 2797 جنديًا وضابطًا منذ بدء الحرب على غزة، بينهم 424 أصيبوا بجروح خطيرة، بينما قُتِل 223 جنديًا وضابطًا.

جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجنديين بمعارك غزة

وجاءت الحصيلة الأخيرة بعد إقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة، في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال مقتل ثلاثة جنود خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مبينًا أن اثنين من القتلى يحملان رتبة "رقيب"، أحدهما من "لواء المظليين".