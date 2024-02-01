"نتنياهو" يؤكد رفض أى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار فى غزة

صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالرفض التام لأى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة مهما كلفه الأمر، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال نتنياهو- وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية- إنه لن يوافق على اتفاق جديد محتمل لوقف إطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن بأي ثمن، "ولدينا خطوط حمراء لن يتخطاها ولن نتنازل عنها لأحد".

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، فى تصريحات سابقة له، أن إسرائيل لن تنهي الحرب ولن تسحب قواتها من قطاع غزة ولن تطلق سراح آلاف الإرهابيين من السجون الإسرائيلية مقابل صفقة رهائن.