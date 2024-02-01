الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس وزراء أيرلندا: سأطرح على قادة الاتحاد الأوروبى العمل لوقف إطلاق النار بغزة

ليو فرادكار، رئيس
ليو فرادكار، رئيس وزراء إيرلندا،

قال ليو فرادكار، رئيس وزراء أيرلندا، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "سأطرح خلال القمة الاستثنائية لقادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم ببروكسل، العمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين".

بحث أوضاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية والحرب الروسية الأوكرانية

ويعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي، قمة خاصة واستثنائية، اليوم الخميس، في بروكسل، لبحث أوضاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية بجانب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتوافد قادة دول التكتل الـ27 على مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في القمة الخاصة، بدعوة من رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال.

المجلس الأوروبى قادة دول الاتحاد الأوروبي قطاع غزة وقف اطلاق النار في قطاع غزة الحرب الفلسطينية الإسرائيلي الحرب الروسية الأوكرانية

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