رويترز: إيران لا تنوى الانسحاب من سوريا رغم سحب كبار ضباط الحرس الثورى

قالت وكالة رويترز عن مصادر إن إيران لا تنوي الانسحاب الكامل من سوريا رغم سحب كبار ضباط الحرس الثوري، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

الحرس الثوري الإيراني قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا

وأكدت الوكالة عن المصادر أن الحرس الثوري الإيراني قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا بسبب موجة من الاغتيالات الإسرائيلية، لافتة إلى أن الحرس الثوري سيعتمد بشكل أكبر ويدير العمليات في سوريا عن بعد مدعومًا بجماعة "حزب الله" للحفاظ على نفوذه هناك.

وأوضحت وكالة رويترز أن إيران أبلغت سوريا بقلقها من تسرب المعلومات بعد استهداف مستشاريها.

وفي أواخر العام الماضي قتلت الغارات الإسرائيلية أكثر من ستة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، من بينهم أحد كبار جنرالات الاستخبارات بها.