قمة استثنائية لقادة دول الاتحاد الأوروبى ببروكسل اليوم.. ومزارعو بلجيكا يغلقون الطرق

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية مشاهد من بروكسل لإغلاق المزارعين الطرق لمنع الوصول إلى مقر اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية.

اليوم.. قمة استثنائية لقادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي قمة خاصة واستثنائية، اليوم الخميس، في بروكسل، لبحث أوضاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلي بجانب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتوافد قادة دول التكتل الـ27 على مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في القمة الخاصة بدعوة من رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال.