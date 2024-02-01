الهلال الأحمر الفلسطينى: الأوضاع مأساوية نتيجة استمرار القصف العنيف من الاحتلال الإسرائيلى

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بـ الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع داخل مستشفى الأمل بخان يونس كارثي، ونواجه نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية وشحًا في الوقود؛ حيث يعد اليوم الـ11 للاستهداف المباشر للمستشفي، لافتًا إلى أن الأوضاع مأساوية نتيجة استمرار القصف العنيف من الاحتلال الإسرائيلي.

تضرر 19 مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر

وأشارت، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إلى خروج 30 مستشفى من أصل 36 عن الخدمة تمامًا بفعل الاستهداف والحصار ومنع وصول الإمدادات الطبية والإنسانية، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يقوم الآن باستهداف المستشفيات في جنوب قطاع غزة، حيث يحاصر مستشفى ناصر والأمل التابعين للهلال الأحمر.

ارتقاء 12 شهيدًا و6 جرحى في محيط مستشفى الأمل

وأكدت، ارتقاء 12 شهيدًا و6 جرحى في محيط مستشفى الأمل جراء إطلاق نار مباشر عليهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، متابعًة أنه ارتقي 8 من طواقمنا استشهدوا و29 آخرون أصيبوا، بجانب تضرر 18 مقرًا جراء القصف الإسرائيلي، منوهًا بتضرر 19 مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر و14 أخرى خرجت تمامًا عن الخدمة.