الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: الأوضاع مأساوية نتيجة استمرار القصف العنيف من الاحتلال الإسرائيلى

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بـ الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع داخل مستشفى الأمل بخان يونس كارثي، ونواجه نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية وشحًا في الوقود؛ حيث يعد اليوم الـ11 للاستهداف المباشر للمستشفي، لافتًا إلى أن الأوضاع مأساوية نتيجة استمرار القصف العنيف من الاحتلال الإسرائيلي.

تضرر 19 مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر

وأشارت، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إلى خروج 30 مستشفى من أصل 36 عن الخدمة تمامًا بفعل الاستهداف والحصار ومنع وصول الإمدادات الطبية والإنسانية، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يقوم الآن باستهداف المستشفيات في جنوب قطاع غزة، حيث يحاصر مستشفى ناصر والأمل التابعين للهلال الأحمر.

ارتقاء 12 شهيدًا و6 جرحى في محيط مستشفى الأمل

وأكدت، ارتقاء 12 شهيدًا و6 جرحى في محيط مستشفى الأمل جراء إطلاق نار مباشر عليهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، متابعًة أنه ارتقي 8 من طواقمنا استشهدوا و29 آخرون أصيبوا، بجانب تضرر 18 مقرًا جراء القصف الإسرائيلي، منوهًا بتضرر 19 مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر و14 أخرى خرجت تمامًا عن الخدمة.

محيط مستشفى الأمل مستشفى الأمل الإحتلال الإسرائيلي خان يونس

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: أكثر من 500 مبنى تضررت بالمستوطنات جراء عمليات حزب الله منذ 8 أكتوبر

رئيس وزراء أيرلندا: سأطرح على قادة الاتحاد الأوروبى العمل لوقف إطلاق النار بغزة

رويترز: إيران لا تنوى الانسحاب من سوريا رغم سحب كبار ضباط الحرس الثورى

قمة استثنائية لقادة دول الاتحاد الأوروبى ببروكسل اليوم.. ومزارعو بلجيكا يغلقون الطرق

بمساندة جهود المصالحة الوطنية.. المجلس الرئاسى الليبى يثمن دور مصر الداعم لبلاده

"نتنياهو" يؤكد رفض أى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار فى غزة

هآرتس: الجيش الإسرائيلى يحرق منازل الفلسطينيين فى غزة

وصول جثامين 14 شهيدًا لمستشفى ناصر بخان يونس بعد تراجع آليات الاحتلال

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

التحقيق فى وفاة راكب مصرى على طائرة قادمة من جدة

موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟