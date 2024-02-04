"حزب الله" يعلن حصيلة استهدافاته ضد جيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية

عرضت فضائية "الغد الإخبارية"، حصيلة استهدافات "حزب الله" اللبنانية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية أمس السبت.

وقالت: "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية"، وفيما يلي التفاصيل:

القطاع الشرقي:

1- استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.

2- استهداف موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرة الثانية بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- استهداف قاعدة خربة ماعر بالأسلحة المناسبة.

2- استهداف مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة كرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي عيتا الشعب ويارون.

3- استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة كرد على الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة بليدا مساء أمس.

4- استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.

5- استهداف ثكنة بيرانيت بصاروخي فلق 1 وإصابتها إصابة مباشرة.