"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى يوسع نطاق سيطرته الميدانية بمناطق أم درمان القديمة

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، بأن الجيش السوداني يوسع نطاق سيطرته الميدانية بمناطق أم درمان القديمة، ويقوم بتمشيط تقاطع العرضة مع الأربعين.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أطلع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان العمامرة، على ما قامت به الميليشيا من انتهاكات وفظائع ضد الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية وضد ممتلكات المواطنين وتهجيرهم وإذلالهم.

وقدم البرهان للمبعوث الأممي، خلال لقائهما في بورتسودان، شرحًا وافيًا للتطورات التي حدثت بالبلاد فى مرحلة ما قبل الحرب وأثناءها وما بعدها، مؤكدًا التزام الحكومة بالتحول الديمقراطى والفترة الانتقالية التى تنتهى بالانتخابات العامة، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).