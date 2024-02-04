أونروا: ارتفاع عدد قتلى العاملين فى الوكالة منذ بدء الحرب على قطاع غزة لـ152

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن ارتفاع عدد قتلى العاملين بها منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى 152، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفى وقت سابق، قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، إن هناك جهودًا كبيرة يبذلها الجميع باتجاه دفع الدول التي علقت تمويلها المالي لوكالة "الأونروا" للعدول عن هذا القرار.

وأضاف أبوخلف، السبت، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك كثيرًا من الأطراف لديهم شعور بأن هذا القرار جاء على جناح السرعة، وكان ينقصه المزيد من التروي والتعقل، خاصة أنه في حيثياته وفي توقيته جاء بأشبه بضربة قاضية للوكالة وخصوصًا في قطاع غزة، حيث تعد الوكالة هي شريان حياة حقيقيًا.

وأوضح أن: هناك مراجعات الآن، فهل يوجد من يمكن أن يحل محل الوكالة في غزة؟، الجواب في الواقع لا.