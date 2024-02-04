"جانتس" يناشد "نتنياهو" توقف "بن غفير"عن الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية

علق بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، على تصريحات إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، والتي طالب فيها بتشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك، وأيضًا المقارنة بين الرئيس الأمريكي الحالي والسابق وقراراتهما تجاه غزة وفلسطين.

وقال، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأحد، إنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يأمر بن غفير بالتوقف عن الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية.