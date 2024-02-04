وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطالب بتشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية

قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إنه يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأحد،: “بدل أن يقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى الفصائل الفلسطينية “حماس”، لافتًا: ”لو كان دونالد ترمب الرئيس الحالي للولايات المتحدة لكان السلوك الأمريكي مختلفا تماما".