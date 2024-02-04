الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الأمريكية والبريطانية على مدن باليمن

الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الأمريكية والبريطانية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الهجمات الأمريكية والبريطانية على مدن في اليمن وتعدها انتهاكًا لسيادة وسلامة أراضيه.

وقالت، وزارة الخارجية، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأحد، إن استمرار التحركات الأمريكية والبريطانية مغامرة واضحة وتهديد مقلق للسلم الدولي، لافتة إلى أن الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن تتناقض مع ادعاءاتهما بشأن عدم اتساع نطاق الحرب.

وأكدت أن الإجراءات العسكرية الأمريكية والبريطانية في المنطقة تؤدي إلى زيادة الفوضى وعدم الاستقرار، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولية محاسبة واشنطن ولندن بسبب زعزعة الاستقرار والأمن الإقليميين.

التحركات الأمريكية والبريطانية الهجمات الأمريكية والبريطانية اليمن

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