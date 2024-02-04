مقابر جماعية وجثث بالشوارع.. طريق عودة سكان غزة إلى منازلهم "مرعب"

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" برفح الفلسطينية، إن هناك غارات وأحزمة نارية تستهدف معظم أنحاء قطاع غزة.

جثث متحللة

وأشار إلى اكتشاف عدد من الجثث المتحللة والمشوهة بفعل العدوان الإسرائيلي وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة، والعدد الأكبر وصل إلى مستشفى كمال عدوان، حيث عثر الفلسطينيون على الجثث متحللة أثناء العودة إلى المناطق التي هُجروا منها قسرًا جراء العدوان ومُلقاة في الشوارع والطرقات، وكذلك تم العثور منذ أيام على مقبرة جماعية تحوي عددًا كبيرًا من الشهداء كانوا مكبلين عندما أطلق عليهم رصاص الاحتلال، وتم نقلهم إلى المستشفيات متحللة ومشوهة أيضًا.

اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال

وأوضح، أن هناك مليونًا و700 ألف نازح في رفح الفلسطينية جنوبي القطاع، فضلًا عن قصف مدفعي عنيف لرفح وخان يونس جنوبي غزة، مؤكدًا استمرار الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي غربي خان يونس.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الفصائل أوقعت قوات الاحتلال في كمائن مُحكمة جنوبي القطاع، فيما تستهدف مروحيات الاحتلال الفلسطينيين جنوبي القطاع، لافتًا إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية ومنهارة تمامًا.