"أوكسفام": الوضع الإنسانى فى غزة أكثر من كارثى

قالت الدكتورة هديل القزاز، المتحدثة باسم منظمة "أوكسفام" العالمية، إن الوضع الإنساني بقطاع غزة أكثر من كارثي، مؤكدة أن مليونًا و700 ألف شخص يعيشون في خيام جنوبي القطاع.

المؤسسات توفر 80% من احتياجات سكان غزة

وأكدت "القزاز"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع يصعب عملنا وعمل كل المؤسسات الإنسانية، لافتة إلى أن المؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة تعتمد على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهذه المؤسسات توفر 80% من احتياجات سكانه.

وتابعت المتحدثة باسم منظمة "أوكسفام" العالمية أن هناك 2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون مجاعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، مضيفًا أن توقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة سيكون كارثة كبيرة تطول القطاع.

مليون شخص فى قطاع غزة فقدوا منازلهم

وأوضحت أن موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أخلوا مواقعهم بمعظم أنحاء القطاع، ويتركزون الآن في رفح الفلسطينية، ونستطيع توفير بعض المساعدات لقطاع غزة، ونطالب بوقف إنساني لإطلاق النار واستمرار تدفق المساعدات وتسهيل وصولها للسكان.

وأردفت "القزاز" أن مليون شخص في قطاع غزة فقدوا منازلهم بالكامل، وإسرائيل تمارس سياسة التدمير الممنهج بالقطاع الآن، ما أدى إلى ضغوط وآثار نفسية عميقة يعانيها سكان قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني نقصا في الأدوية والماء النظيف والغذاء الكافي والخيام والحاجات الأساسية للحياة.