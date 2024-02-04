معارك ضارية فى شمال غزة.. وإعلام إسرائيلى: أسبوعان لبسط السيطرة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شمالي قطاع غزة يشهد معارك ضارية، والعمليات العسكرية لبسط السيطرة هناك تحتاج إلى أسبوعين، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكد الإعلام الإسرائيلي أن جيش الاحتلال وسع نطاق نشاطه العسكري شمال قطاع غزة في أعقاب محاولات الفصائل الفلسطينية إعادة تأهيل نفسها عسكريًا، مؤكدًا أنه من المتوقع أن ينفذ الجيش اقتحامات وغارات واسعة النطاق خلال الأسابيع المقبلة في شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، دعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لاتخاذ موقف حازم وإدانة فكرة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس، في بيان أذاعته فضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، إن "دعوة الاحتلال لضم الضفة الغربية وقطاع غزة تكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا، وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم وإدانة فكرة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".