وزير الخارجية الفرنسى: قطاع غزة يجب أن يكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المقبلة

قال ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي، إنه ناقش التوترات في السودان وليبيا والحرب الروسية الأوكرانية، معربًا عن قلق بلاده الشديد بشأن زيادة التوترات في منطقة البحر الأحمر.

وأكد، خلال المؤتمر الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا ملتزمة اتجاه القاهرة من أجل الاستقرار الاقتصادي المصري على الصعيد الثنائي في إطار الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، مشددًا على أهمية الدعم الفرنسي لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن المباحثات تطرقت للحرب على غزة وأهمية الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، والرفض التام للتهجير للفلسطينيين من الضفة وغزة، ورفض الممارسات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وعلق على جهود مصر وخاصة الجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر المصري بأنها متميزة، مثمنًا المنصة اللوجستية التي تم إنشاؤها في مدينة العريش، مؤكدًا أن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش في أمن وأمان جنبًا إلى جنب في حدود معترف بها على خطوط عام 1967، ويجب أن يكون قطاع غزة تابعًا للدولة الفلسطينية المقبلة.