ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى لـ27.365 شهيد و66.630 مصاب منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27.365 شهيد و66.630 مصاب منذ 7 أكتوبر، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة في غزة راح ضحيتها 127 شهيدًا و178 مصابًا خلال 24 ساعة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة شئون الأسرى الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 6512 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتة إلى أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وتنفذ قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، والاستيلاء على المركبات وسرقة الأموال.