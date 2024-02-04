الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الفرنسية: يمكن لمصر الاعتماد على دعم باريس من أجل استقرارها وأمنها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجه ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي، الشكر والتقدير لوزير الخارجية سامح شكري والرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستقبال الحافل له.

وأكد خلال المؤتمر الذي بثته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن جولته ستكتمل من خلال زيارته للأدرن وإسرائيل وفلسطين مرورا بلبنا، بحثًا عن وقف إطلاق النار فوري ودائم، لافتًأ أنه بدء جولته بزيارة مصر من أجل مكانتها الكبيرة والرئيسية والأساسية في المنطقة بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص والشريك الأساسي لفرنسا في هذه المنطقة.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي، أن “فرنسا معنيه بشكل مباشر بآثار هذه النزاع الدائر في الشرق الاوسط، كما أن مصر طرف فاعل اساسي لايجاد حلا، وعندما نتكلم معكم نلاحظ باننا متفقين”، مضيفًا أنه يريد التأكيد على أن يمكن لمصر أن تعتمد على دعم فرنسا الكامل من أجل استقرارها وامنها.

وأوضح أن فرنسا تعني القلق الشديد التي تعاني منه مصر بسبب التهجير القسري والضغط على الحدود المصرية الفلسطينية، لافتًا أن بلاده تعني ذلك وهي تقف وراء السيادة المصرية ولا تقبل التهجير القسري إطلاقًا، ويجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة.

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سامح شكري الرئيس عبد الفتاح السيسي إسرائيل فلسطين بلبنا الحدود المصرية الفلسطينية مصر التهجير القسرى الدولة الفلسطينية السيسي

مواد متعلقة

وزير الخارجية الفرنسى: نرفض تهجير سكان قطاع غزة

مقابر جماعية وجثث بالشوارع.. طريق عودة سكان غزة إلى منازلهم "مرعب"

وزير الأمن القومى الإسرائيلى: "نتنياهو" على مفترق طرق وعليه اختيار الاتجاه الذى سيذهب إليه

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى لـ27.365 شهيد و66.630 مصاب منذ 7 أكتوبر

"أوكسفام": الوضع الإنسانى فى غزة أكثر من كارثى

معارك ضارية فى شمال غزة.. وإعلام إسرائيلى: أسبوعان لبسط السيطرة

الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الأمريكية والبريطانية على مدن باليمن

"لابيد": تصريحات "بن غفير" هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية وتضر بأمنها

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة بني سويف

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين