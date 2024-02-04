الخارجية الفرنسية: يمكن لمصر الاعتماد على دعم باريس من أجل استقرارها وأمنها

وجه ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي، الشكر والتقدير لوزير الخارجية سامح شكري والرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستقبال الحافل له.

وأكد خلال المؤتمر الذي بثته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن جولته ستكتمل من خلال زيارته للأدرن وإسرائيل وفلسطين مرورا بلبنا، بحثًا عن وقف إطلاق النار فوري ودائم، لافتًأ أنه بدء جولته بزيارة مصر من أجل مكانتها الكبيرة والرئيسية والأساسية في المنطقة بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص والشريك الأساسي لفرنسا في هذه المنطقة.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي، أن “فرنسا معنيه بشكل مباشر بآثار هذه النزاع الدائر في الشرق الاوسط، كما أن مصر طرف فاعل اساسي لايجاد حلا، وعندما نتكلم معكم نلاحظ باننا متفقين”، مضيفًا أنه يريد التأكيد على أن يمكن لمصر أن تعتمد على دعم فرنسا الكامل من أجل استقرارها وامنها.

وأوضح أن فرنسا تعني القلق الشديد التي تعاني منه مصر بسبب التهجير القسري والضغط على الحدود المصرية الفلسطينية، لافتًا أن بلاده تعني ذلك وهي تقف وراء السيادة المصرية ولا تقبل التهجير القسري إطلاقًا، ويجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة.