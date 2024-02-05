القاهرة الإخبارية: مدينة بورتسودان خارج خدمات شبكات الاتصالات العاملة فى السودان

أفد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، بأن مدينة بورتسودان خارج خدمات شبكات الاتصالات العاملة في السودان الآن.

وفي وقت سابق كشف عثمان ميرغني، المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، عن تفاصيل اجتماع الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في البحرين، للوصول لحل نهائي لوقف إطلاق النار في السودان.

وأضاف "ميرغني"، االجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا اللقاء تميز بأنه لأول مرة كان هناك لقاء وجها لوجه بين الطرفين، وكان محاطا بقدر كبير من السرية ولم يعرف إلا بعد أن انتهى، وهذا ربما يؤكد أنه كان لقاءً جادًا وبه كثير من المعطيات الجديدة التي لم تكن متوافرة في المفاوضات السابقة عبر منبر جدة.

وأوضح، أن مستوى اللقاء كان على المستوى الثاني لدى الطرفين بين نائب قائد الجيش السوداني والقائد الثاني لقوات الدعم السريع، وهو على مستوى رفيع أعلى كثيرًا من اللقاءات السابقة.