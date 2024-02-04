الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرابطة الطبية الأوروبية تكشف خطورة وأعراض مرض اللسان الأزرق

مرض اللسان الأزرق
مرض اللسان الأزرق

كارثة صحية جديدة ظهرت في الصين حيث انتشر مرض اللسان الأزرق مؤخرًا بشكل كبير بين الأغنام ما أثار رعبًا وقلقًا، فيما قررت بكين حظر استيراد الحيوانات من العراق وبلجيكا وهولندا بشكل فوري وعاجل.

وفي الصدد، قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن هذا المرض يسببه فيروس عبارة عن 27 نوعا، 8 أنواع منها منتشرة في أوروبا، خاصة النوع الثامن، فهو يتزايد أثناء تغير الطقس، موضحًا أن الفيروس يصيب الأغنام والبقر والحيوانات ولا ينتقل من الحيوان للإنسان مباشرة عبر طريق الحليب أو الصوف أو اللمس، ولكن ينتقل في حالة أكل الإنسان لحم الحيوان المصاب.

وأشار خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، إلى أن الفيروس ينتقل من حيوان لآخر عبر طريق الدم، أي أنه لا ينتقل بالهواء على غرار فيروس كورونا، مشددًا على الوقاية من المرض وتشخيصه في الحيوان أمر مهم وعزلها أيضًا، لافتًأ أنه جرى تسمية هذا المرض باللسان الأزرق بسبب وجود التهابات في الشرايين والأوردة وبخاصة الصغيرة، حيث لا يصل الأكسجين بشكل كافٍ إلى هذه المنطقة، لذلك، فإن الأعراض تتمثل في التهابات في الفم واللسان والتهابات الرئة والإسهال ويفقد الحيوان جزءً كبيرا من وزنه.

فيروس كورونا مرض اللسان الأزرق الصين فيروس يسبب الحمي رئيس الرابطة الطبية الأوروبية

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