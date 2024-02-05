"حزب الله" يطلق 5 صواريخ اتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلي

أعلن حزب الله اللبناني، إطلاق 5 صواريخ اتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلي قبالة لقطاع الأوسط في جنوب لبنان، وصفارات الإنذار تدوي، جاء ذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

حزب الله ي نفذ عددًا من الهجمات على القطاع الشرقي

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه نفذ عددًا من الهجمات على القطاع الشرقي على مدار يوم الأحد على الحدود، جاءت كالتالي:

الساعة 15:05 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 15:30 استهداف مبنيَين في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى والمنازل المدنية وآخرها في بليدا وميس الجبل.

الساعة 15:50 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 15:50 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 16:00 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 16:55 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرّة الثانية بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.