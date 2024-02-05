الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حزب الله" يطلق 5 صواريخ اتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلي

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، إطلاق 5 صواريخ اتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلي قبالة لقطاع الأوسط في جنوب لبنان، وصفارات الإنذار تدوي، جاء ذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 حزب الله ينفذ عددًا من الهجمات على القطاع الشرقي

 وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه نفذ عددًا من الهجمات على القطاع الشرقي على مدار يوم الأحد على الحدود، جاءت كالتالي:

 الساعة 15:05 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
الساعة 15:30 استهداف مبنيَين في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى والمنازل المدنية وآخرها في بليدا وميس الجبل.
الساعة 15:50 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
الساعة 15:50 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
الساعة 16:00 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
الساعة 16:55 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرّة الثانية بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

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