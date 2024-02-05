شئون الأسرى: ارتفاع حصيلة اعتقالات الضفة الغربية لـ9540 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر

أكدت هيئة شئون الأسري الفلسطينيين أن قوات الاحتلال اعتقلت 28 فلسطينيا بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات لـ9540 معتقلًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتشمل حصيلة الاعتقالات من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم

وتنفذ قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، والاستيلاء على المركبات وسرقة الأموال.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27365 شهيدا و66630 مصابا منذ 7 أكتوبر، مؤكدًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة في غزة راح ضحيتها 127 شهيدًا و178 مصابًا خلال 24 ساعة.