الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"ميليشيا الدعم السريع" تطلق قذائف مدفعية تجاه مواقع للجيش السوداني في أم درمان

ميليشيا الدعم السريع
ميليشيا الدعم السريع

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، بأن ميليشيا الدعم السريع تطلق عدة قذائف مدفعية من تمركزاتها شرق وجنوب الخرطوم نواحي مواقع للجيش السوداني في أم درمان.

مدينة بورتسودان خارج خدمات شبكات الاتصالات

وقالت فضائية القاهرة الإخبارية، منذ قليل، بأن مدينة بورتسودان خارج خدمات شبكات الاتصالات العاملة في السودان الآن.

وأكدت، أن الجيش السوداني استهدف بالمدافع والمسيرات أهدافًا لميلشيا لدعم السريع في أحياء مختلفة بالعاصمة السودانية “الخرطوم”، مضيفًا أن لجيش السوداني يوسع سيطرته الميدانية في أم درمان القديمة.

تفاصيل اجتماع الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في البحرين

وفي وقت سابق كشف عثمان ميرغني، المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، عن تفاصيل اجتماع الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في البحرين، للوصول لحل نهائي لوقف إطلاق النار في السودان.

وأضاف "ميرغني"، االجمعة، أن هذا اللقاء تميز بأنه لأول مرة كان هناك لقاء وجها لوجه بين الطرفين، وكان محاطا بقدر كبير من السرية ولم يعرف إلا بعد أن انتهى، وهذا ربما يؤكد أنه كان لقاءً جادًا وبه كثير من المعطيات الجديدة التي لم تكن متوافرة في المفاوضات السابقة عبر منبر جدة.

وأوضح، أن مستوى اللقاء كان على المستوى الثاني لدى الطرفين بين نائب قائد الجيش السوداني والقائد الثاني لقوات الدعم السريع، وهو على مستوى رفيع أعلى كثيرًا من اللقاءات السابقة.

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