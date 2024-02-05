الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية على زعماء اليمين المتطرف

رياض المالكي،
رياض المالكي،

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصريحات والمواقف التي يواصل وزير المالية الإسرائيلي المتطرف "سموتريتش" الإدلاء بها بشأن تعميق وتعزيز الاستيطان في أرض فلسطين، ومحاولاته التضليلية لربط الاستيطان سواء في القطاع أو الضفة بالبعد الأمني.

تصريحات “سموتريش” حول تعزيز الاستطيان عنصرية صريحة ودعوة لإشعال مزيد من الحرائق

كما أدانت، بحسب البيان الذي نقلته فضائية القاهرة لإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، تصريحاته بشأن عدم سماحه للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من غلاة المستعمرين المتطرفين، معتبرة ذلك استخفافًا بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وقلبًا لحقائق الصراع التي باتت أبسط ابجدياتها تؤكد على أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها ليس فقط لا تحقق أمن أي من الطرفين، وإنما تؤدي إلى إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، خاصة في ظل الأسلحة المتطورة العابرة للحدود.

وأكدت أن إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض وتحقيق السلام هو المدخل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة برمتها. 

وتطالب الوزارة بفرض عقوبات دولية رادعة على زعماء اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يتفاخرون بانتهاكاتهم للقانون الدولي ويحرضون على نشر المزيد من العنف والفوضى في ساحة الصراع، ويدعمون ويوفرون الحماية لعناصر الاستيطان الإرهابية.

الخارجية الفلسطينية فلسطين وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش دولة فلسطين

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