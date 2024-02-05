الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تايوان تعلن رصد عبور 9 طائرات عسكرية صينية لخط منتصف المضيق

طائرات عسكرية
طائرات عسكرية

أعلنت تايوان عن رصد عبور 9 طائرات عسكرية صينية خط المنتصف للمضيق، وذلك وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 دلالات استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصين وناورو

وفي وقت سابق، علّق ريموند باول، الكولونيل المتقاعد بسلاح الجو الأمريكى، عن دلالات استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصين وناورو، في ظل اتهامات توجهها تايوان للصين.

وأكد أن بكين لديها مصلحة كبيرة في محاولة الاستفادة من هذه التغييرات التي حدثت منذ أوائل السبعينيات، قائلًا: "نحن في وقت مختلف، هناك منافسة جيوسياسية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والعديد من الدول، إذ كانوا يحاولون إدخال الصين في مجتمع الدول لمواجهة الاتحاد السوفيتي".

طائرات عسكرية صينية الصين ناورو تايوان الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي

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