الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حزب الله" اللبنانى يعلن استهدافه ثكنة راميم بصاروخى بركان ويحقق إصابة مباشرة

حزب الله
"حزب الله"

أعلن"حزب الله" اللبناني عن استهدافه لثكنة "راميم" بصاروخي بركان، ويحقق إصابة مباشرة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعلن حزب الله اللبناني عن إطلاق 5 صواريخ تجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قبالة القطاع الأوسط في جنوب لبنان، وصفارات الإنذار تدوي، جاء ذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

حزب الله ينفذ عددًا من الهجمات على القطاع الشرقي

وقال حزب الله، عبر قناته على "تليجرام"، إنه نفذ عددًا من الهجمات على القطاع الشرقي على مدار يوم الأحد على الحدود، جاءت كالتالي:

الساعة 15:05 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
الساعة 15:30 استهداف مبنيَين في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى والمنازل المدنية وآخرها في بليدا وميس الجبل.
الساعة 15:50 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
الساعة 15:50 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
الساعة 16:00 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
الساعة 16:55 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرّة الثانية بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

حزب الله حزب الله اللبناني ثكنة راميم صاروخ بركان القاهرة الإخبارية

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