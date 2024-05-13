الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء

الدولار
الدولار

استمرار تراجع  سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مايو مقابل الجنيه المصري تحديث يومي، مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين مع اقتراب وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ويشهد سعر الدولار اليوم الاثنين 13مايو 2024 مقابل الجنيه المصري تراجعا في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالى:-

سجل الدولار تراجعا في البنك المركزي، حيث سجل 47.21 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

استقرار الدولار أمام الجنيه.. وتباين اليورو والإسترليني في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 13-5-2024 فى جميع البنوك

تحديث سعر الدولار في البنوك

سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 47.30 جنيه للشراء 47.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.35 جنيه للشراء 47.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.31 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 47.30 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.10 جنيه للشراء 47.30 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

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