استقرار الدولار أمام الجنيه.. وتباين اليورو والإسترليني في بداية التعاملات

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وتباينت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، في البنوك العاملة بمصر.



ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات؛ البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الدولار 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي "خاص" سجل 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.21 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملة الأوروبية

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع.. ففي البنك الأهلي سجلت 50.85 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجلت 50.85 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي استقرت العملة الأوروبية لتصبح 50.85 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجلت العملة الأوروبية 50.84 جنيه للشراء و51 جنيها للبيع.



كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع.. ففي البنك الأهلي سجل 59.12 جنيه للشراء و59.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الإسترليني 59.12 جنيه للشراء و59.29 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 59.12 جنيه للشراء و59.29 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجل الجنيه الإسترليني 59.11 جنيه للشراء و59.30 جنيه للبيع.



وعربيًا، سجل الريال السعودي 12.59 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 12.87 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 152.94 جنيه للشراء و153.90 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.