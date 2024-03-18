استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات اليوم

سجلت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الإثنين في البنوك المصرية.

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات.. سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.18 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي سجل اليورو 51.43 جنيه للشراء، 51.59 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل 51.37 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 51.40 جنيه للشراء، و51.64 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري سجلت العملة الأوروبية 51.37 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

كما تباينت أسعار صرف الجنيه الإسترليني في الشراء والبيع بالبنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي سجل الإسترليني 60.16 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل 60.13 جنيه للشراء، و60.40 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل في البنك التجاري الدولي 60.15 جنيه للشراء، و60.43 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري سجل 60.11 جنيه للشراء، و60.30 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.59جنيه للشراء، و12.63جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي سجل 12.88جنيه للشراء، و12.89جنيه للبيع.. والدينار الكويتي سجل 153.20 جنيه للشراء، و154.13 جنيه للبيع.

ويعني قرار مرونة سعر الصرف تحرير السعر وتركه لقوى السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية.