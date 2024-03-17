الأحد 17 مارس 2024
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مصر

الحكومة: مكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزى الدولار لاستبداله بالجنيه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، الأحد، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة عدد من الملفات وكذا نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها في الأسواق.

وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن الاجتماع تناول نتائج القرارات الاقتصادية، وتأثير هذه القرارات في حركة الأسواق والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولي، لافتًا إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

وأوضح الحمصاني أنه في هذا الإطار تم استعراض موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانئ المختلفة، الذي يتم بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.

وتمت الإشارة إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدًا، والبنك المركزى يوفر العملة الصعبة المطلوبة، ومن ثم شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق، وكذا توازن الأسعار.

وتابع: "شهد الاجتماع كذلك الإشارة إلى أن القطاع المصرفي ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى، كما تم التنويه إلى عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج تدريجيًا.

وأضاف أن الاجتماع تابع موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الفترة تشهد اهتمامًا غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وهى القطاعات المحددة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة القرارات الاقتصادية المستشار محمد الحمصاني

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