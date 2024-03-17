مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات تنمية سيناء، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانيّ، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، واللواء محمد شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

مشروعات تنمية سيناء

وخلال الاجتماع، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية فيما يخص مشروعات تنمية سيناء، مُستعرضًا في هذا الصدد عددًا من قطع الأراضي الزراعية التي يتم تقنين أوضاعها في سيناء، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك عددًا من قطع الأراضي الجاهزة للاستصلاح يتم التنسيق حاليًا لتسليمها لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مضيفا كذلك أن هناك تعاونا مع المحافظة بشأن بعض التجمعات التنموية الزراعية، حيث يتم تقديم الدعم الفني المطلوب من جانب وزارة الزراعة.

بدوره، استعرض وزير الموارد المائية والري مآخذ المحطات التي يتم تسليمها، خاصة بعد توصيل الكهرباء لهذه المآخذ، وهو ما يُسهم في سرعة تنمية الأراضي المستصلحة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ شمال سيناء بعض احتياجات المحافظة من مشروعات الصرف الصحي على وجه الخصوص، وفي هذا الصدد وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة توفير التمويل اللازم لإقامة محطة صرف صحي تلبية لهذه الطلبات.

كما تناول المحافظ موقف المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بما يسهم في توفير وحدات سكنية متنوعة لأبنائها، وفي هذا السياق أشار وزير الإسكان إلى أنه تم بالفعل إسناد تنفيذ عدد من التجمعات التنموية في شمال سيناء، وذلك من خلال الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، موضحا أن شركة المقاولات المسند إليها التنفيذ بدأت العمل على أرض الواقع.

من جهته، تحدث محافظ الإسماعيلية عن موقف تقنين الأراضي بالمحافظة، موضحا أنه يتم العمل على الإسراع بتقنين أوضاع الأراضي الزراعية، ودعوة المواطنين لاستكمال إجراءات تقنين الأراضي الزراعية التابعة لهم.

وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس مجلس الوزراء إعداد تقرير حول الموقف التفصيليّ للتجمعات التنموية في سيناء، وكذلك موقف تقنين الأراضي هناك، بالإضافة إلى تقرير آخر عن خطوات استصلاح الأراضي الجديدة، وذلك تمهيدا للعرض على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتابع سيادته أولًا بأول خطوات تنمية سيناء، والتي يضعها السيد الرئيس على قائمة أولويات الاهتمام.