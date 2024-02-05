الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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من داخل جامعة الملك سلمان

مراسل "إكسترا نيوز": مشروع قومي لـ"التعليم العالي" في جنوب سيناء

مراسل الفضائية، كريم
مراسل الفضائية، كريم صبري

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، الدعم الغير مسبوق الذي قدمته القيادة السياسية وأجهزة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي في شبه جزيرة سيناء في المحافظتين «شمال وجنوب سيناء»، خلال الـ10 سنوات الماضية، والتي كان لها أثر إيجابي في تحقيق إنجازات كثيرة في المنظومة التعليمية.

 

وتحدث مراسل الفضائية، كريم صبري، من داخل جامعة الملك سلمان الدولية فرع شرم الشيخ"، قائلا: "تعد جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية جامعة ذكية جديدة في قلب سيناء بمصر، أنشئت بموجب مرسوم رئيس مصر الخاص بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2009 لتنظيم الجامعات الخاصة والأهلية ولائحتها التنفيذية، وهي مشروع قومي.

 

وأضاف مراسل الفضائية، أن الجامعة تعتمد على  تقنيات التعليم والتعلم المبتكرة والمعايير الدولية، كما تضم فرع الطور(مجال الطب، طب الأسنان، التمريض، الصناعات التكنولوجية، الهندسة، علوم الحاسب، هندسة  الحاسب، أما فرع شرم الشيخ يضم كل من مجال (العمارة، اللغات التطبيقية ، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم)، بينما فرع رأس سدر يضم (الصيدلة، الزراعة الصحراوية، العلوم الإدارية).
 

كليات جامعة الملك سلمان:

وأشار مراسل الفضائية، أنها توفر جامعة الملك سلمان الدولية تعليمًا  يشجع على الابتكار وينشئ جيلًا قادرًا على القيادة الإقليمية والدولية لريادة التميز الأكاديمي والبحث العلمي على نطاق عالمي.

اكسترا نيوز التعليم العالي شمال وجنوب سيناء جامعة الملك سلمان الدولية مشروع قومي كليات جامعة الملك سلمان

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