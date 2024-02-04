الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ الطب الوقائي: الدولة نجحت في القضاء على قوائم الانتظار بنسبة 98%

قوائم الانتظار
قوائم الانتظار

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن مصر نجحت في إجراء أكثر من مليوني عملية جراحية ضمن مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" بنسبة 98%، وذلك منذ انطلاقها في يوليو عام 2018.

وأضاف أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،  أنه من خلال المبادرة الرئيسية للقضاء على قوائم الانتظار أجريت أكثر من 2 مليون و75 ألف عملية جراحية، حيث تم استقبال 164 ألف اتصال من مرضى قوائم الانتظار منذ بداية المشروع حتى شهر فبراير الجاري، عبر الخط الساخن الخاص بالمبادرة.

إجراء أكثر من مليوني عملية جراحية بقوائم الانتظار

 

وأوضح أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن المبادرة نجحت من خلال تسخير كل الموارد المتاحة من أطقم طبية، وموارد بشرية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وأجهزة لإجراء الفحوصات والعمليات، مشيرا إلى أن مشكلة قوائم الانتظار استمرت عقود طويلة في مصر، وكانت هناك تراكمات لسنوات عديدة، وانتهت بدون عودة بسبب وجود خطة محددة، وآلية لنجاح هذه المنظومة.

استاذ الصحة العامة القضاء على قوائم الانتظار قوائم الانتظار المبادرة ن 2 مليون و75 ألف عملية جراحية

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