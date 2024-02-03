السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ دراسات بيئية: مصر تعمل على التنوع البيولوجى وزيادة الأكسجين

 التنوع البيولوجي
 التنوع البيولوجي

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن زيادة درجات الحرارة الخاصة بالأرض ينتج عنها شيئان، أول شيء ذوبان الثلوج في القطبين الشمالي والجنوبي.

وأضاف سمعان، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا  نيوز"، أن ذلك يؤدي إلى زيادة منسوب البحار والمحيطات، ما يؤدي لارتفاع مناسيب المياه على الجزر والمدن، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بعمل كبير عن طريق بناء المصدات على سواحل مدينة الإسكندرية.

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية أن مصر تستخدم نباتًا يسمى "مانجروف"، وهو يتغذى على المياه المالحة، وهو بمثابة مصدات طبيعية للمياه، لافتًا إلى أن ذلك يؤدي إلى تنوع بيولوجي وزيادة الأكسجين وانخفاض ثاني أكسيد الكربون.

وتابع أن غابات الأمازون تعتبر أكبر غابة على الكرة الأرضية، فهي أكبر رئة على الكرة الأرضية، ووجود جفاف وحرائق في هذه الغابة أمر خطير جدًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، وإلى تداعيات كبيرة، وذلك بسبب تواجد ظاهرة النينو.

ستاذ الدراسات البيئية درجات الحرارة زيادة منسوب البحار مصر ثاني أكسيد الكربون تنوع بيولوجي

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